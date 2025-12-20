Mina da Lagoa Salgada. Empresa pública integra consórcio com canadianos

Há uma empresa estatal no consórcio que quer explorar ouro no Alentejo e que, segundo vários especialistas, pode colocar em causa o abastecimento de água em Grândola e Alcácer do Sal.

Mesmo com o chumbo da Agência Portuguesa do Ambiente, o grupo de empresas continua a insistir no projeto para a Mina da Lagoa Salgada.

A proposta sofreu alterações mas mantém a total oposição dos presidentes de Câmara, especialistas, associações de defesa do ambiente e maioria da população.

O presidente das Águas de Portugal alerta que o único aquífero que abastece a região ficaria em risco.
