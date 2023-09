Mina de lítio em Montalegre recebe luz verde da Agência do Ambiente

Em comunicado, a APA indica que. De acordo com a entidade, a avaliação em causa teve em consideração “O projeto contempla, além da exploração mineira do território, um Complexo de Anexos Mineiros (CAM), “onde o minério bruto é beneficiado”.acrescenta a nota, na qual é ainda salientado que a decisão favorável reconheceDe acordo com o documento, a decisão da APA éA APA acrescenta que “não foi possível identificar, no contexto do presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nenhuma localização que se considere, neste momento, viável para o complexo de anexos mineiros (CAM)”, que inclui a refinaria, lavaria e edifícios administrativos.

A concessão abrange uma área total de 825,4 hectares na zona da localidade de Morgade, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.

Lusorecursos vê declaração como uma vitória

A decisão favorável condicionada emitida à mina do Romano é o “reconhecimento oficial da validade” do projeto mineiro e da refinaria, disse o presidente executivo (CEO) da Lusorecursos.



Para Ricardo Pinheiro, a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é “uma vitória para Montalegre e para a Lusorecursos”.



“O reconhecimento oficial da validade do projeto da Lusorecursos de mina e refinaria de lítio em Montalegre, integrando toda a cadeia de valor, sem qualquer condicionante relevante, potenciará significativamente a criação de valor acrescentado para a região e para o país”, afirmou o responsável, citado pela Lusa.





O projeto "Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados - Romano”, proposto pela empresa Lusorecursos Portugal Lithium, tem como objetivo a exploração de depósitos minerais de lítio e sua transformação, propõe uma exploração mista, a céu aberto e subterrânea, e prevê um período de vida útil de 13 anos, podendo vir a ser ampliado.



O projeto inclui, para além da zona de exploração e de deposição de resíduos de extração, a refinaria inserida no CAM, onde o minério bruto será beneficiado.









Por outro lado, esta decisão não agradou à Associação Montalegre com Vida.Ouvido pela Antena 1, o presidente da Associação, Armando Pinto, diz que a Agência Portuguesa do Ambiente não fez o trabalho devido.Armando Pinto diz que a luta da Associação Montalegre com Vida não vai parar. A associação está disposta a recorrer aos tribunais para impedir o avanço da exploração de lítio na mina do Romano.



O projeto propõe 141 medidas de minimização, a concretizar nas várias fases de implementação e vários programas de monitorização, como dos recursos hídricos, da qualidade do ar, ambiente sonoro, vibrações, do solo e da socioeconomia, do Sistema Agrossilvopastoril do Barroso (classificado como património agrícola mundial) e do lobo-ibérico.