"Minas em Serra D`El-Rei Não Obrigado!" Junta em Peniche contesta exploração de caulino

Se avançar esta exploração com escavações a céu aberto, háA Câmara de Peniche a que pertence esta freguesia está contra, assim como outros municipios vizinhos como Óbidos e Bombarral.A Consulta pública do projeto terminou no dia 1 de setembro e contou com a participação de mais de sete mil contributos, o que a coloca no patamar das 3 mais participadas no site da Agencia Portuguesa do Ambiente (APA).





A Junta de Freguesia de Serra D`El Rei encabeça esta contestação, e ouvido pela rádio pública o presidente da Junta Jorge Amador diz que a população sendo necessário, está preparada para endurecer a luta contra este projeto que considera uma ameaça ambiental.



Amanhã, está prevista uma reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste onde vai ser debatida a situação, para os 12 municipios que a compoêm avançarem com uma posição.

A reunião da Assembleia Municipal de Peniche também vai decorrer amanhã na freguesia de Serra D'El-Rei, o local para onde está previso instalar esta exploração mineira.



Após a consulta pública ter terminado, a APA - Agência Portuguesa do Ambiente vai emitir um parecer para a viabilidade ou não deste projeto de uma mina de caulino e argila.



A Rádio pública contactou para esclarecimentos a Motamineral, SA - a empresa promotora deste projeto mineiro. Até agora sem resposta.



