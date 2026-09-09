País
"Minas em Serra D`El-Rei Não Obrigado!" Junta em Peniche contesta exploração de caulino
Um projeto de exploração de minas na Serra D'El-Rei, no concelho de Peniche está a ser contestado pela população, por autarquias vizinhas e por associações ambientalistas. Em causa está uma exploração mineira de caulino e argila.
Fotografia: Junta de Freguesia de Serra D'El-Rei
A Câmara de Peniche a que pertence esta freguesia está contra, assim como outros municipios vizinhos como Óbidos e Bombarral.
A Consulta pública do projeto terminou no dia 1 de setembro e contou com a participação de mais de sete mil contributos, o que a coloca no patamar das 3 mais participadas no site da Agencia Portuguesa do Ambiente (APA).
A Junta de Freguesia de Serra D`El Rei encabeça esta contestação, e ouvido pela rádio pública o presidente da Junta Jorge Amador diz que a população sendo necessário, está preparada para endurecer a luta contra este projeto que considera uma ameaça ambiental.
Amanhã, está prevista uma reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste onde vai ser debatida a situação, para os 12 municipios que a compoêm avançarem com uma posição.
A reunião da Assembleia Municipal de Peniche também vai decorrer amanhã na freguesia de Serra D'El-Rei, o local para onde está previso instalar esta exploração mineira.
Após a consulta pública ter terminado, a APA - Agência Portuguesa do Ambiente vai emitir um parecer para a viabilidade ou não deste projeto de uma mina de caulino e argila.
A Rádio pública contactou para esclarecimentos a Motamineral, SA - a empresa promotora deste projeto mineiro. Até agora sem resposta.