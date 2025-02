Ministério acredita que escolas estão preparadas para as provas digitais

Em entrevista à agência Lusa, o secretário de Estado da Educação, Alexandre Homem Cristo, diz que estão reunidas as condições para que tudo corra bem.A partir de segunda-feira, os alunos vão realizar as chamadas "provas ensaio" para testar o formato digital e para identificar eventuais falhas a tempo das provas finais do 3º ciclo e das provas de monitorização da aprendizagem, as MODA, que depois se vão realizar em maio e junho.No primeiro período as escolas avisaram que era preciso reparar ou adquirir mais de 45 mil computadores. Os diretores continuam a manifestar alguma preocupação, mas o secretário de Estado mostra-se confiante.Ainda assim, para os dias das provas estão convocadas greves da FENPROF e do STOP.