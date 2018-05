Ministério da Cultura demite diretora-geral das Artes por falta de confiança política

RTP04 Mai, 2018, 11:53 / atualizado em 04 Mai, 2018, 12:20 | País

O Ministério tutelado por Luís Castro Mendes tomou esta decisão na sequência de uma investigação do Sexta às 9 que detetou que desde que foi nomeada alta dirigente do Estado, em regime de substituição, em maio de 2016, Paula Varanda nunca deixou de ser diretora artística de uma associação em Mértola que é financiada pela própria DGA.



Em fevereiro do ano passado, Paula Varanda chegou mesmo a assinar um contrato para a produção de um documentário na RTP no valor de 22 mil euros.



A responsável estava em situação ilegal, o que não deixou outra alternativa ao secretário de Estado da Cultura.



O Ministério da Cultura anunciou que vai solicitar à CReSAP a abertura de um novo concurso para o cargo.



