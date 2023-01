Ministério da Educação com dúvidas sobre a legalidade dos fundos de greve

Lusa

A estratégia figura num documento com o emblema do sindicato de todos os profissionais da educação.



O Ministério da Educação pediu um parecer jurídico à Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade da forma de execução das greves dos professores que estão em curso nas escolas.



O S.T.O.P. considera que é areia para os olhos face à grande adesão aos protestos. Em declarações à Antena 1, na quinta-feira, o presidente do sindicato, André Pestana, admitia que a marcha de protesto prevista para sábado poderia juntar mais de 50 mil pessoas em defesa da escola pública.



A greve por tempo indeterminado convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação deverá prolongar-se, pelo menos, até ao final do mês.



Em curso está também uma greve parcial ao primeiro tempo letivo até fevereiro, convocada pelo Sindicato Independente dos Professores e Educadores. E a partir de segunda-feira realiza-se uma greve por distritos, convocadas por oito estruturas sindicais, incluindo o SIPE e a Fenprof.