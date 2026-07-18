País
Ministério da Educação convocou diretores escolares para reunião este sábado
A RTP sabe que foram convocados os representantes do conselho das escolas, da associação nacional de diretores de agrupamentos e escolas públicas e da associação nacional de dirigentes escolares. A reunião já terminou e aguarda-se um comunicado do instituto EduQA. A Confederação das Associações de Pais garante à RTP Antena 1 que ainda hoje vai reunir-se com no Ministério da Educação.
Em cima da mesa deverá estar a crise relacionada com as notas dos exames, com centenas de alunos com classificações suspensas.José Miguel Antunes, da Confederação das Associações de Pais, diz à antena 1 que a insatisfação dos encarregados de educação vai ser abordadas, numa reunião no Ministério da Educação que vai acontecer ainda hoje.
A CONFAP tem recolhido informações parte de pais e alunos, apesar dos casos de notas suspensas e de outras situações encontradas estarem a ser resolvidos aos poucos.
José Miguel Antunes disse à jornalista Marta Pacheco que as famílias ainda têm reportado muitas questões.
A CONFAP tem recolhido informações parte de pais e alunos, apesar dos casos de notas suspensas e de outras situações encontradas estarem a ser resolvidos aos poucos.
José Miguel Antunes disse à jornalista Marta Pacheco que as famílias ainda têm reportado muitas questões.