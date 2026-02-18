Ministério da Educação quer período experimental para professores e voltar a concurso nacional

Passa também a haver um período experimental de um ano no acesso à carreira, sujeito a uma avaliação de desempenho.





O Ministério da Educação já revelou a proposta que tem para a revisão do Estatuto da Carreira Docente.O Governo propõe que a contratação dos professores volte a ser centralizada num concurso nacional e que o regime para dar aulas sem habilitação legal seja encurtado para um máximo de 3 anos.A FENPROF tem várias dúvidas sobre a proposta do Governo, admite o secretário-geral José Feliciano Costa.A proposta do Ministério da Educação vai ser analisada esta quarta-feira numa reunião com os sindicatos.