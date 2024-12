Foto: Nuno Patrício - RTP

Foram demitidas mais duas administrações de Unidades Locais de Saúde: são as da Lezíria, em Santarém e da ULS do Alto Alentejo, com sede em Portalegre. A RTP apurou que, nos próximos dias, outras administrações hospitalares não vão ser reconduzidas. O Ministério da Saúde já afastou oito equipas.