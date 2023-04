Ministério do Ensino Superior diz não ter recebido queixas de assédio do caso CES, em Coimbra

Foto: Nuno Patrício - RTP

O Ministério do Ensino Superior garante que, até ao momento, não recebeu qualquer queixa de assédio moral ou sexual relacionada com o caso do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.