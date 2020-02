Ministério garante que Lei de Bases do financiamento do Ensino Superior é respeitada

O ministro do Ensino Superior contesta as conclusões de um relatório do Tribunal de Contas, que identifica atropelos à Lei de Bases do sector. Em causa, está a suposta violação das regras de financiamento das universidades e politécnicos. Ouvido pela Antena 1, o ministro Manuel Heitor desmente estas alegações.