Ministério Público abre inquérito à morte de grávida na Amadora





O Ministério Público abriu um inquérito ao caso de uma grávida que morreu depois de uma consulta no Hospital Amadora-Sintra. A mulher tinha ido a uma consulta de rotina no hospital, fez exames e teve alta, mas acabou por morrer.





Durante a consulta foi-lhe detetada tensão ligeiramente alta. Foi reencaminhada para a urgência, fez exames e mandada para casa com consulta marcada para dentro de duas semanas.





Horas depois entrou na urgência do hospital em paragem cardiorrespiratória e não resistiu. O bebé nasceu e está nos cuidados intensivos com prognóstico reservado.





A Inspeção-Geral das Atividade em Saúde já tinha aberto um inquérito à morte desta grávida de 38 semanas de gestação.

















(em atualização)