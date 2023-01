Ministério Público abre inquérito sobre indemnização da TAP a Alexandra Reis

Em resposta à RTP, o Ministério Público confirma a instauração do inquérito e acrescenta que o mesmo se encontra em segredo de justiça.







O inquérito tem como objetivo averiguar a legalidade da indemnização e está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.







Em causa está a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP aquando da saída da ex-secretária de Estado do Tesouro do Conselho de Administração da transportadora aérea.







A quantia foi paga em fevereiro de 2022 por "renúncia do cargo". Meses depois, no início de dezembro, Alexandra Reis viria a tomar posse como secretária de Estado do Tesouro.







Acabou por ser demitida pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, a 27 de dezembro, tudo por causa da polémica indemnização, entretanto vinda a público.







Também o ministro Pedro Nuno Santos pediu a demissão na sequência deste caso, assim como toda a equipa de secretários de Estado do Ministério das Infraestruturas.