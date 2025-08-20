Ministério Público abriu inquérito ao incêndio no lar de Mirandela
Questionada pela RTP, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou que abriu uma investigação ao incêndio de sábado num lar em Mirandela, que provocou seis mortos e 25 feridos, cinco dos quais ficaram em estado grave.
As causas do incêndio ainda estão a ser apuradas, mas tudo indica que o fogo teve origem num colchão anti-escaras, num dos quartos da instituição.
Relatos de testemunhas e vizinhos dizem que o alarme de incêndio não funcionou e que houve falhas em extintores.
