Ministério Publico acusa autarca de Albufeira de discriminação e incitamento ao ódio

Ministério Publico acusa autarca de Albufeira de discriminação e incitamento ao ódio

Em causa estão declarações feitas pelo presidente da Câmara de Albufeira, Rui Cristina, numa Assembleia Municipal, quando se falava de habitação.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Carlos Santos Neves - RTP

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Rui Cristina afirmou que o Município não iria gastar dinheiro com a comunidade cigana.

O Ministério Público considera que o Autarca agiu com o intuito de ofender a honra dessa comunidade e incitou um sentimento de aversão e ódio.

Em declarações à RTP, Rui Cristina diz que está a ser perseguido.
"Foram declarações políticas feitas num órgão político onde eu defendo claramente a igualdade de oportunidades para todos aqueles que precisam de casas em Albufeira", argumenta o autarca, afirmando que se sente "tranquilo". 
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