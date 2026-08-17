País
Ministério Publico acusa autarca de Albufeira de discriminação e incitamento ao ódio
Em causa estão declarações feitas pelo presidente da Câmara de Albufeira, Rui Cristina, numa Assembleia Municipal, quando se falava de habitação.
Rui Cristina afirmou que o Município não iria gastar dinheiro com a comunidade cigana.
O Ministério Público considera que o Autarca agiu com o intuito de ofender a honra dessa comunidade e incitou um sentimento de aversão e ódio.
Em declarações à RTP, Rui Cristina diz que está a ser perseguido."Foram declarações políticas feitas num órgão político onde eu defendo claramente a igualdade de oportunidades para todos aqueles que precisam de casas em Albufeira", argumenta o autarca, afirmando que se sente "tranquilo".