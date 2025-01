Ministério Público acusa de homicídio PSP envolvido na morte de Odair Moniz

(em atualização)



Ricardo Serrano Vieira, advogado do PSP envolvido no caso, disse que "foi deduzida acusação por um crime de homicídio" contra o seu cliente, acrescentando que está ainda a ponderar se vai ou não requerer a abertura de instrução.

Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no bairro da Cova da Moura, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

De acordo com a versão oficial da PSP, o homem pôs-se "em fuga" de carro depois de ver uma viatura policial e despistou-se na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca".

A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa contestaram a versão policial e exigiram uma investigação "séria e isenta" para apurar responsabilidades, considerando que está em causa "uma cultura de impunidade" nas polícias. A RTP apurou junto de fonte ligada ao processo que a investigação da Polícia Judiciária ficou concluída na passada segunda-feira, data em que foi entregue ao Ministério Público.

A morte de Odair gerou vários tumultos na região de Lisboa, nomeadamente no Zambujal e noutros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, onde foram queimados e vandalizados autocarros, automóveis e caixotes do lixo, somando-se cerca de duas dezenas de detidos e outros tantos suspeitos identificados.

Além do processo judicial, estão a decorrer na Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) e na PSP processos de âmbito disciplinares.

