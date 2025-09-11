Ministério Público alerta para burla com cartão Continente

"Foi detetada uma nova campanha de 'phishing' que, utilizando a imagem dos Supermercados Continente, permite aos seus autores obter ilegitimamente dados dos cartões bancários das crédito das vítimas", lê-se numa , lê-se numa nota publicada na página do Ministério Público





O gabinete do cibercrime da PGR informa que as mensagens não são do Continente nem de qualquer entidade ou servidor autorizado a emiti-las, sendo a sua origem invariavelmente de "um número de telefone mascarado, cuja titularidade legitima pertence a um terceiro, desconhecedor deste procedimento criminoso".



Esta campanha de 'phishing' tem como objetivo obter dados de cartões de crédito de vítimas indiscriminadas, e começa com a expedição de mensagens fraudulentas para muitos destinatários.



Nas mensagens é incluída informação para levar o destinatário a acreditar que foram expedidas pelos supermercados Continente, e aliciam a beneficiar de vantagens concedidas a titulares de cartão de fidelização, que estão prestes a expirar, incitando a aceder de imediato ao 'link' facultado, que contém sempre a expressão "cartaocontinente".





Aberta a página fraudulenta, a vítima é informada de que, por ter acumulado pontos no seu cartão de fidelização, pode escolher uma recompensa, tendo para o efeito, apenas, que pagar uma pequena quantia. De seguida, é pedido à vítima que introduza vários dados pessoais, nomeadamente dados do cartão bancário.





O Ministério Público alerta que tais mensagens devem ser ignoradas e apagadas, sem resposta, e caso tenha sido facultado indevidamente dados do cartão, deve ser contactado o banco emissor e cancelado aquele cartão.





(com Lusa)