Ministério Público confirma instauração de inquérito sobre caso do gabinete de André Ventura

"Na investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária", pode ler-se.





A Procuradoria-Geral da República confirma a abertura de inquérito à invasão do gabinete de André Ventura.



Em resposta à RTP, o Ministério Público diz que investigação corre termos no DIAP de Lisboa e tem a colaboração da Polícia Judiciária.



André Ventura diz que o gabinete pessoal que tem no Parlamento foi invadido durante a noite de segunda para terça-feira. Além de ter sido remexido, o líder do Chega diz que desapareceram documentos importantes relacionados com o Governo.



