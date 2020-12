Ministério Público, embaixada Ucrânia e MIA souberam do óbito de ucraniano no dia 12 Março

O ministro da Administração Interna terá sido informado das causas da morte de um ucraniano no aeroporto de Lisboa no próprio dia em que ela ocorreu. A morte ocorreu a 12 de Março de 2020, e a RTP sabe que as suas causas, que constavam na certidão de óbito, foram também reportadas no mesmo dia à embaixada da Ucrânia e ao Ministério Público.