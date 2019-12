Ministério Público pede que Rui Pinto vá a julgamento nos termos da acusação

"A investigação e a acusação não padecem de qualquer nulidade, pelo que deverá ser proferido despacho de pronunciado (levado a julgamento) nos exatos termos da acusação do Ministério Público", sustentou a procuradora Patrícia Barão, no debate instrutório, citada pela agência Lusa.







Para a procuradora do Ministério Público no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, não há nulidades na acusação e foram respeitadas "todas as exigências e procedimentos legais" no pedido de alargamento de Mandado de Detenção Europeu feito às autoridades húngaras para que a justiça portuguesa pudesse investigar Rui Pinto, além dos acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen.





Teve início esta quarta-feira a fase instrutória do processo de Rui Pinto. O criador do Football Leaks está acusado de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.













O debate instrutório prossegue às 15h00 desta quarta-feira com as alegações dos advogados.



Em prisão preventiva desde 22 de março, Rui Pinto foi detido na Hungria e entregue às autoridades portuguesas com base num mandado de detenção europeu.





Rui Pinto é acusado de ter procurado extorquir entre 500 mil a um milhão de euros à Doyen, em outubro de 2015, com intermediação de Aníbal Pinto, oferecendo, como contrapartida, a ocultação de documentos confidenciais do fundo de investimento.







O encontro terá acontecido numa estação de serviço da A5 em Oeiras, envolvendo Nélio Lucas, representante da Doyen Sports e o então advogado do pirata informático.





Aníbal Pinto, que é acusado deste crime em co-autoria com Rui Pinto, acusou o Ministério Público de estar a fazer "tábua rasa" de tudo o que apresentou no requerimento de abertura de instrução.







Esta é uma fase facultativa em que um juiz de instrução criminal decide se o processo segue para julgamento. Foi requerida pela defesa dos arguidos neste processo, o próprio Rui Pinto e Aníbal Pinto, seu advogado à data dos factos.





À entrada para o Tribunal de Instrução Criminal, Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto, disse aos jornalistas esperar que a juíza de instrução criminal Cláudia Pina reduza o número de crimes pelos quais o criador do Football Leaks está acusado.



O advogado referiu que Rui Pinto não pediu para falar nesta fase, mas que "falará quando tiver de falar", acrescentando esperar que a juíza de instrução criminal faça o "enquadramento legal" dos factos que constam da acusação do MP.



Para Teixeira da Mota, não está em causa o seu cliente não ir a julgamento, mas antes corrigir "aspetos legais", como a duplicação de crimes.