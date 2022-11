Ministério Público quer afastar José Sócrates de assistente do processo EDP

Em comunicado, o antigo primeiro-ministro criticou o Ministério Publico por querer tirá-lo do processo, alegando que é assistente porque estão a ser investigadas suspeitas de favorecimento à EDP durante o governo que liderou, mas também porque surgiram suspeitas de financiamento da campanha do PSD em 2015 por parte de uma construtora brasileira.



O ex-governante diz que ao fim de doze anos de inquérito o dever dos procuradores é apresentar as provas.



A questão do estatuto de assistente é importante porque permite ao assistente ter acesso às provas num processo.