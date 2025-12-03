País
Ministério Público quer levantar imunidade de André Ventura após acusação a ex-autarca
O líder do Chega acusou Joaquim Pinto Moreira de enriquecimento ilícito. O MP quer agora o levantamento da imunidade parlamentar de andré Ventura.
O Ministério Público já fez chegar ao Parlamento o pedido de levantamento da imunidade parlamentar a André Ventura.
O líder do Chega deverá ser constituído arguido. Em causa está a acusação lançada a Joaquim Pinto Moreira, ex-deputados do PSD e antigo presidente da Câmara de Espinho.
Pinto Moreira queixa-se de difamação. Ventura acusou o ex-deputado e antigo autarca de enriquecer à custa de obras públicas em Espinho.
Pinto Moreira que nega as acusações de que foi alvo, considerando que André Ventura atuou propositadamente para lhe "imputar atos corruptivos (...) e os publicitar" e "atuou de forma dolosa", tendo-o ofendido "gravemente na sua honra e consideração".
Contactada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Chega indicou que André Ventura "não se vai obstaculizar ao levantamento de imunidade", que será primeiro analisado pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e depois votado em plenário.
Joaquim Pinto Moreira está envolvido no processo Vórtex e foi acusado de dois crimes de corrupção passiva agravada, um crime de tráfico de influências e um crime de violação de regras urbanísticas por funcionário.
c/ Lusa