Ministério Público receia que Sócrates fuja à justiça e pede explicações sobre viagens

O Ministério Público admitiu esta terça-feira a possibilidade de José Sócrates estar a preparar um plano para fugir do país e assim “subtrair-se definitivamente ao alcance da justiça nacional”.





O MP quer que Sócrates forneça mais informações acerca das suas viagens, depois de, numa entrevista na semana passada, o antigo primeiro-ministro ter revelado que esteve Emirados Árabes Unidos.



Segundo a justiça, “a ser verdade que o arguido se deslocou ao Médio Oriente durante o período que mencionou na referida entrevista, é manifesto que terá violado o respetivo estatuto coativo”, já que se encontra sob termo de identidade e residência.



O MP refere ainda que “não é de excluir que a aludida deslocação do arguido não haja sido comunicada ao Tribunal de forma deliberada, eventualmente por se integrar num plano do mesmo que vise permitir-lhe subtrair-se definitivamente ao alcance da Justiça nacional”.





Num requerimento enviado ao coletivo de juízes, o Ministério Público frisa que Sócrates tem a “obrigação de não mudar de residência nem dela se ausentar por mais de cinco dias sem comunicar a nova residência ou o lugar onde possa ser encontrado”, o que não terá acontecido.



Se comprovada, essa violação “poderá ser legitimadora de um agravamento do estatuto coativo respetivo, verificando-se que, atenta a fase processual em que o processo se encontra presentemente, todas as medidas de coação legalmente previstas são de aplicação possível”.



