Foto: António Cotrim - Lusa

A ministra da Saúde admitiu novas dificuldades no próximo fim de semana nos serviços de urgência. As preocupações incidem na Ginecologia e Obstetrícia, com Ana Paula Martins a justificar os encerramentos com a dependência do Serviço Nacional Saúde nos médicos tarefeiros.