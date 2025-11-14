Ministra admite necessidade de "medidas urgentes" e plano de investimento nos tribunais

Contudo, Rita Alarcão Júdice realçou que, "para além dos remendos que têm que ser feitos para que as pessoas possam trabalhar, o Ministério da Justiça está a desenvolver um plano detalhado de investimento nos tribunais".



"E também queremos definir um plano de manutenção, porque sabemos que, muitas vezes, o estado em que os tribunais se encontram seriam melhores se tivessem uma manutenção constante", acrescentou.



A governante lembrou ainda que "muitos edifícios não são do Ministério da Justiça e não dependem do IFGEJ (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça) para serem reparados".



"Mas também nesses casos o Ministério da Justiça está disponível e tem feito insistências junto dos senhorios para que as correções possam ser feitas", argumentou.





c/Lusa

Em Évora, à margem da conferência "A jurisdição administrativa e fiscal - Panorama em Portugal e na Europa", a ministra foi questionada pelos jornalistas sobre os efeitos do mau tempo em diversos tribunais, referindo que o país viveu "uma situação muito agravada"."Há medidas que são urgentes, essenciais, que têm que ser feitas já, (nomeadamente) um levantamento dos estados mais críticos. Esta situação é terrível não só para os tribunais, (mas) para as próprias casas" das pessoas afetadas, argumentou.