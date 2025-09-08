Ministra assegura que maternidade do hospital de Vila Franca de Xira não vai fechar
A ministra da saúde, Ana Paula Martins, assegurou esta segunda-feira que a maternidade do hospital de Vila Franca de Xira não vai encerrar, um receio manifestado pelos autarcas dos cinco municípios servidos pelo hospital de Vila Franca de Xira.
A ministra adiantou que terão "certamente de partilhar recursos", porque não há médicos suficientes para garantir as escalas das urgências obstétricas em Lisboa e Vale do Tejo, com "encerramentos contínuos de quatro a seis urgências" por todo o país, uma situação que, afirmou, "não nos descansa, não nos pode descansar sobretudo na obstetrícia".