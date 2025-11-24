País
Ministra avisa que inverno vai ser "muito duro" por causa de nova estirpe da gripe
A ministra da Saúde admitiu esta segunda-feira que o Serviço Nacional de Saúde vai ser sujeito a "uma pressão muito grande" por causa de uma nova estirpe da gripe.
"Estamos com taxas de cobertura vacinal muito, muito, elevadas e vamos continuar a insistir, a insistir, a insistir, porque, como já todas as entidades competentes da Europa disseram, este é um ano onde, sobretudo, a gripe vai ser um grande desafio", disse Ana Paula Martins, na Guarda.
A ministra da Saúde disse que os hospitais estão preparados com planos de inverno e planos de contingência, de vários níveis, mas admitiu que "a pressão vai ser muito grande".
"O inverno vai ser muito duro. E nós, além desses planos, temos também a emergência médica com planos reforçados para poder apoiar os hospitais porque a emergência médica pré-hospitalar tem uma importância determinante também nessas alturas de maior pressão".
A ministra da Saúde disse que os hospitais estão preparados com planos de inverno e planos de contingência, de vários níveis, mas admitiu que "a pressão vai ser muito grande".
"O inverno vai ser muito duro. E nós, além desses planos, temos também a emergência médica com planos reforçados para poder apoiar os hospitais porque a emergência médica pré-hospitalar tem uma importância determinante também nessas alturas de maior pressão".
A governante prosseguiu o périplo pelas Unidades Locais de Saúde do país, no âmbito da preparação do SNS para o período de inverno. Visitou a ULS da Guarda hoje de manhã e seguido para a ULS da Cova da Beira e Castelo Branco à tarde.
c/ Lusa
Tópicos