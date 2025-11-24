Ministra avisa que inverno vai ser "muito duro" por causa de nova estirpe da gripe

A governante prosseguiu o périplo pelas Unidades Locais de Saúde do país, no âmbito da preparação do SNS para o período de inverno. Visitou a ULS da Guarda hoje de manhã e seguido para a ULS da Cova da Beira e Castelo Branco à tarde.





c/ Lusa

, disse Ana Paula Martins, na Guarda.A ministra da Saúde disse que os hospitais estão preparados com planos de inverno e planos de contingência, de vários níveis,