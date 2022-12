Ministra confirma que prisão de Lisboa vai encerrar em 2026

Catarina Sarmento e Castro foi hoje almoçar com as reclusas e filhos do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo. Diz que se trata de um ato de solidariedade com as detidas e guardas prisionais.

obre estes profissionais a ministra garante abertura para o diálogo de modo a terminar a greve às horas extraordinárias que arrancou na passada sexta feira e que, de acordo com o sindicato, tem 90 por cento de adesão.