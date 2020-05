Ministra da Administração Pública acredita que o teletrabalho veio para ficar

É uma matéria que Alexandra Leitão quer levar às negociações com os sindicatos. Em termos gerais a partir de segunda-feira só fica em teletrabalho quem tenha filhos menores de 12 anos ou doenças crónicas. Todos os outros voltam ao serviço ou podem ficar em teletrabalho se esse for o entendimento da chefia, com o acordo do trabalhador.