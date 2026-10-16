Ministra da Cultura lembra Joaquim Letria como figura marcante do jornalismo português

Numa mensagem publicada na sua conta oficial da rede social X, Balseiro Lopes lembrou o "profissional multifacetado da comunicação, fundador de vários projetos editoriais, autor de vários livros".

"O país perde uma das figuras mais marcantes do jornalismo do pós-25 de Abril", acrescentou a governante.

O escritor e jornalista Joaquim Letria morreu hoje, aos 82 anos, em sua casa, disse à Lusa fonte familiar.

O jornalista encontrava-se há ja algum tempo debilitado, mas não estava doente, acrescentou a mesma fonte.

Nascido em Lisboa, em 1943, apaixonou-se cedo pelo jornalismo e aos 18 anos já dava apoio à direção do Diário de Lisboa, como lembra a biografia da Infopédia.

Ao longo das décadas, passou pelo Rádio Clube Português, pela agência ANOP (antecessora da Lusa), pela norte-americana Associated Press (que considerou a sua principal escola), pela alemã DPA, em Lisboa, e pela britânica BBC, em Londres, antes de regressar a Portugal após o 25 de Abril de 1974 e integrar a direção da RTP como adjunto da Informação para Programas Não-Diários.

"Em 1978, regressou à RTP para fazer e apresentar o "Informação 2", telejornal do segundo canal da televisão estatal. Foi neste período que criou os dois programas de televisão que o tornaram mais conhecido em Portugal, o `Directíssimo` e o `Tal & Qual`, que misturavam informação com entretenimento. A popular rubrica `Apanhados` apareceu, em 1979, no `Tal & Qual`", acrescenta a mesma biografia da Porto Editora, que recorda que, com a vitória eleitoral da Aliança Democrática em 1980, Joaquim Letria foi afastado da RTP à qual regressa já nos anos 1990.

Escritor, professor, foi militante do PCP até 1968 e, mais tarde, porta-voz do então Presidente da República Ramalho Eanes, até 1986.