Ministra da Justiça anula decisão que retirou proteção a Rui Pinto

Rui Pinto vai manter então o estatuto de proteção de testemunha até uma "nova decisão".



Por deliberação da CPES, Rui Pinto vai ser novamente notificado e ter acesso ao "relatório de reavaliação do risco e os elementos relevantes das atas das suas reuniões".





Rui Pinto terá um prazo de 10 dias úteis "para se pronunciar sobre o sentido e os fundamentos da decisão projetada", e só depois de o pirata informático condenado no processo `Football Leaks` se pronunciar, caso o entenda fazer, será tomada uma decisão sobre a manutenção ou fim do programa.





De acordo com o despacho da CPES, tornado público a 02 de outubro, após reuniões em 08 de junho e 09 de julho de 2026, "foi determinado o encerramento do Programa Especial de Segurança do qual era beneficiário a testemunha protegida Rui Pedro Gonçalves Pinto, com efeito a 10 de outubro de 2026".





A Frente Cívica tinha argumentado que Rui Pinto corria perigo de vida e pediu a intervenção da ministra da Justiça. Os advogados de Rui Pinto tinham anunciado na passada sexta-feira que iriam interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, da decisão. Os advogados de Rui Pinto sublinharam que as revelações de Rui Pinto envolveram figuras poderosas e dotadas de vastos recursos.







Rui Pinto beneficiava do estatuto de testemunha protegida há seis anos, quando saiu de prisão preventiva e aceitou colaborar com as autoridades, estando, entre os benefícios perdidos, a casa onde vive sob proteção policial, o fornecimento de documentos com identificação falsa, transporte gratuito e subsídio de subsistência.



Rui Pinto foi condenado no caso ‘Football Leaks’, em setembro de 2023, pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, a quatro anos de prisão com pena suspensa, por crimes de extorsão na forma tentada, violação de correspondência agravado e acesso ilegítimo.



Em novembro de 2023, foi também condenado a seis meses de prisão em França, igualmente com pena suspensa, por aceder ilegalmente a emails do Paris Saint-Germain.



Entende o Ministério que "o beneficiário", ou seja,Devido a estas falhas, a comissão "declarou a nulidade da deliberação de 22 de setembro de 2026, bem como do procedimento subsequente e da notificação efetuada em 30 de setembro de 2026"