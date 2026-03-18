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Ministra da Justiça concorda com suspensão de prazos de prescrição em casos de substituição de advogado
A ministra da Justiça afirma que vê com bons olhos a proposta do PSD no Parlamento para a suspensão dos prazos de prescrição de crimes em caso de substituição de advogado. Questionada pelos jornalistas se a operação Marquês está a manchar a imagem da Justiça, Rita Alarcão Júdice afirma que está atenta ao clamor que este caso está a causar no setor.
Em relação à escolha de um novo diretor da Polícia Judiciária, a ministra da Justiça repete que será escolhido alguém dentro da PJ e afirma que vai ser revelada em breve essa escolha. Rita Alarcão Júdice refere que só vai revelar o nome quando tiver uma decisão final sobre o tema.
Declarações da ministra da Justiça à margem da apresentação em Lisboa de uma nova plataforma sobre os números da justiça na internet.