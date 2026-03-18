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Ministra da Justiça concorda com suspensão de prazos de prescrição em casos de substituição de advogado

Ministra da Justiça concorda com suspensão de prazos de prescrição em casos de substituição de advogado

A ministra da Justiça afirma que vê com bons olhos a proposta do PSD no Parlamento para a suspensão dos prazos de prescrição de crimes em caso de substituição de advogado. Questionada pelos jornalistas se a operação Marquês está a manchar a imagem da Justiça, Rita Alarcão Júdice afirma que está atenta ao clamor que este caso está a causar no setor.

RTP /
Lusa

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Em relação à escolha de um novo diretor da Polícia Judiciária, a ministra da Justiça repete que será escolhido alguém dentro da PJ e afirma que vai ser revelada em breve essa escolha. Rita Alarcão Júdice refere que só vai revelar o nome quando tiver uma decisão final sobre o tema.

Declarações da ministra da Justiça à margem da apresentação em Lisboa de uma nova plataforma sobre os números da justiça na internet.

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