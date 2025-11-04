Ministra da Justiça diz que sistema de segurança funcionou na prisão de Alcoentre

Na audição parlamentar no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), Rita Alarcão Júdice disse que "é bom sinal que os guardas tenham detetado [o intruso]".

"Eu não distingo o sistema de segurança dos guardas prisionais", acrescentou a ministra da Justiça, numa resposta a Cristina Rodrigues, deputada do Chega.

Na segunda-feira, a Lusa noticiou que guardas prisionais detetaram durante a madrugada numa camarata da cadeia de Alcoentre um saco com 30 telemóveis, drogas, bebidas alcoólicas e uma corda, alegadamente deixado por um intruso que penetrou no perímetro prisional, com base numa denúncia do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).

Ainda em relação ao sistema de segurança das prisões, Rita Alarcão Júdice adiantou que o ministério que tutela vai receber até ao final do ano o relatório da autoria às 49 prisões que existem no país. "Já 40 estabelecimentos foram inspecionados, faltam nove", disse.

Durante a audição que decorre na Assembleia da República, e que começou com duas horas e meia de atraso, Rita Alarcão Júdice falou ainda sobre um caso recente, que aconteceu esta segunda-feira, na cadeia de Tires, em que uma reclusa incendiou o colchão e alguns pertences da sua cela, referindo que "é um tema que está a ser analisado".

"A pessoa em causa mostrou algumas preocupações de saúde e está a ser tratada", disse a ministra da Justiça, acrescentando que ainda não se sabe se a reclusa terá de ser encaminhada para unidade de saúde mental.

No contexto do investimento relacionado com o sistema prisional, Rita Alarcão Júdice adiantou ainda, logo na sua intervenção inicial, que uma das prioridades do Governo é o lançamento de procedimento para construção do novo Estabelecimento Prisional de São Miguel, nos Açores.