A ministra da Justiça sublinha que os funcionários judiciais já tiveram provas da determinação e da boa fé do Governo, mas defende a necessidade de resolver os problemas um a um.

Mensagem deixada na cerimónia de abertura do ano judicial, uma cerimónia onde Rita Alarcão Júdice ouviu recados do Procurador-Geral da República e onde foi recebida por um protesto agendado pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais.



Centenas em luto pela carreira e que pedem justiça para quem trabalha no setor.