Ministra da Saúde admite falhas nas urgências obstétricas na margem sul do Tejo

por Antena 1

Lusa

A ministra da Saúde reconhece que a situação das urgências obstétricas na margem sul do Tejo não correu como desejava.

As urgências de obstetrícia fecharam este fim-de-semana por falta de profissional Hospital Garcia de Orta. Também a urgência de Obstetrícia esteve encerrada no Barreiro. Ou seja duas das três Urgências de Obstetrícia da Península de Setúbal vão estar encerradas até quinta-feira.

Ana Paula Martins diz que confiou na administração da Unidade de Saúde Local da península para gerir a situação, mas isso não aconteceu. Por isso assume as responsabilidades.

A Ministra da saúde não atribui culpas, mas diz que aprendeu uma lição.

A governante promete até ao final do ano mudar a legislação de contratação de profissionais de forma a terminar a precaridade.

O anúncio da ministra da Saúde na Entrega da Medalha de Mérito à Maternidade Alfredo da Costa.

Quem também se mostra crítico com a situação em Setúbal é o socialista José Luís Carneiro.

O líder do Partido Socialista diz que o SNS, que hoje comemora 46 anos, está agora pior do que estava nos tempos dos governos socialistas.

Ele subscreve a ideia deixada hoje pelo presidente da República sobre o papel essencial do SNS para a democracia portuguesa.


