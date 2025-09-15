Ministra da Saúde admite falhas nas urgências obstétricas na margem sul do Tejo
Lusa
A ministra da Saúde reconhece que a situação das urgências obstétricas na margem sul do Tejo não correu como desejava.
Ana Paula Martins diz que confiou na administração da Unidade de Saúde Local da península para gerir a situação, mas isso não aconteceu. Por isso assume as responsabilidades.
A Ministra da saúde não atribui culpas, mas diz que aprendeu uma lição.
A governante promete até ao final do ano mudar a legislação de contratação de profissionais de forma a terminar a precaridade.
O anúncio da ministra da Saúde na Entrega da Medalha de Mérito à Maternidade Alfredo da Costa.
Quem também se mostra crítico com a situação em Setúbal é o socialista José Luís Carneiro.
O líder do Partido Socialista diz que o SNS, que hoje comemora 46 anos, está agora pior do que estava nos tempos dos governos socialistas.
Ele subscreve a ideia deixada hoje pelo presidente da República sobre o papel essencial do SNS para a democracia portuguesa.
O líder do Partido Socialista diz que o SNS, que hoje comemora 46 anos, está agora pior do que estava nos tempos dos governos socialistas.
Ele subscreve a ideia deixada hoje pelo presidente da República sobre o papel essencial do SNS para a democracia portuguesa.