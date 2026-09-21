Ministra da Saúde avisa que não governa para agradar a corporações

Um dos exemplos é a lei dos tarefeiros.



Ana Paula Martins está à espera de mais contestação, mas garante que vai por fim a regimes especiais de pessoas ou empresas.



Num artigo de opinião, publicado hoje no Jornal de Notícias, a ministra pede tempo para quer as reformas tenham efeitos e acusa a oposição de iludir o debate público, ao comparar números de 2022, em final de pandemia, com os deste ano.



Lembra que há quase mais um milhão e meio de residentes no país, com um SNS mais pressionado pelo envelhecimento, doentes mais complexos, medicamentos e dispositivos mais caros.



Ana Paula Martins afirma mesmo que "a paz e o bom serviço" voltaram este ano às urgências.