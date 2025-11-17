Ministra da Saúde inicia volta a Portugal para avaliar resposta do SNS

Oriana Barcelos - Antena 1





Ana Paula Martins quer avaliar no terreno a resposta atual do Serviço Nacional de Saúde ao período de inverno, nos hospitais e nos centros de saúde, a altura mais exigente do ano nesta área.Uma ronda governamental que começa já esta segunda-feira de manhã, a sul, na Unidade Local de Saúde do Algarve, no Hospital de Portimão. À tarde a ministra visita a ULS do litoral alentejano, em Santiago do Cacém.Depois do Algarve, na terça-feira, o périplo segue para o Alentejo. Beja e Évora serão os destinos da ministra da Saúde, que vai estar acompanhada pelo diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida.Ana Paula Martins quer conhecer detalhadamente a resposta das ULS durante o inverno e reunir-se com os conselhos de administração e profissionais de saúde.A governante pretende também discutir as medidas de reforço de recursos humanos e materiais, bem como afinar estratégias de articulação entre cuidados primários, hospitalares e continuados.No mês passado, o Ministério da Saúde determinou uma série de medidas para reforçar o SNS durante o outono e o inverno que prevêem a reorganização as escalas de urgência e a otimização dos recursos humanos e materiais das Unidades Locais de Saúde.