Ministra da Saúde não descarta novo confinamento devido à covid

A ministra da Saúde não afasta a hipótese de um novo confinamento caso a pandemia se agrave com a chegada do Inverno. Marta Temido admite que para já a situação está" relativamente controlada", apesar da grande pressão que se verifica em muitos hospitais, sobretudo com o aumento das doenças respiratórias.