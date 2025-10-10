País
Ministra da Saúde pede explicações sobre nascimento à porta do hospital de Sintra
Foto: António Cotrim - Lusa (arquivo)
A ministra da Saúde pediu ao diretor clínico da unidade local de saúde (ULS) Amadora-Sintra que preste informações sobre o nascimento de um bebé junto à entrada do Hospital de Sintra.
"Espero que a ULS Amadora-Sintra possa, através do seu diretor clínico, prestar alguma informação sobre exatamente o que se passou", afirmou Ana Paula Martins, aos jornalistas.
Esta sexta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP anunciou que "procedeu à assistência de um parto na via pública" na terça-feira, pelas 11h10, junto à entrada do Hospital Sintra - Algueirão Mem Martins.
Este apoio aconteceu quando uma viatura parou junto aos polícias em busca de auxílio, tendo um dos agentes tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes da equipa médica chegar ao local.
"Quando estes verificaram a parturiente no banco traseiro, enquanto um foi alertar a equipa médica do hospital, o outro ficou a auxiliar a parturiente, tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes de a equipa médica chegar ao local", lê-se em comunicado.
De acordo com a mesma nota, mãe e filho "estão bem de saúde".
c/ Lusa