Ministra da Saúde pede explicações sobre nascimento à porta do hospital de Sintra

Ana Paula Martins afirmou esta sexta-feira que "não sabia" do sucedido e disse que aguarda explicações por parte do Hospital.



"Espero que a ULS Amadora-Sintra possa, através do seu diretor clínico, prestar alguma informação sobre exatamente o que se passou", afirmou Ana Paula Martins, aos jornalistas.



Esta sexta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP anunciou que "procedeu à assistência de um parto na via pública" na terça-feira, pelas 11h10, junto à entrada do Hospital Sintra - Algueirão Mem Martins.



Este apoio aconteceu quando uma viatura parou junto aos polícias em busca de auxílio, tendo um dos agentes tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes da equipa médica chegar ao local.



"Quando estes verificaram a parturiente no banco traseiro, enquanto um foi alertar a equipa médica do hospital, o outro ficou a auxiliar a parturiente, tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes de a equipa médica chegar ao local", lê-se em comunicado.



De acordo com a mesma nota, mãe e filho "estão bem de saúde".



