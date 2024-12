Ministra da Saúde pediu auditoria para aferir problemas no reencaminhamento da Linha SNS24

Ana Paula Martins falava aos jornalistas no final de uma visita ao Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, distrito de Setúbal.

Questionada sobre o caso ocorrido em Torres Vedras de uma criança encaminhada para uma urgência que estava fechada, divulgado pela SIC, e dos casos de outros utentes em Loures, divulgados pela RTP, de que na manhã de hoje estiveram uma hora a ligar para a linha SNS24 sem sucesso, a ministra assegurou que a auditoria terá uma resposta dentro de pouco tempo.

"Tenho conhecimento de que esse caso aconteceu. Já falei com a senhora presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que imediatamente acionou uma auditoria interna para saber exatamente o que se passou".