Ministra do Ambiente anuncia 3ME para parque ecológico em Vila Real

O projeto já tinha sido enviado pela Câmara de Vila Real ao Ministério do Ambiente e Energia e a ministra, Maria da Graça Carvalho, garantiu hoje que o investimento é para avançar, através do Fundo Ambiental.

O anúncio foi feito durante uma visita ao Parque Natural do Alvão (PNA), afetado por um grande incêndio que lavrou na serra do Alvão entre 02 e 13 de agosto.

"É um projeto interessante e que vai ser muito bom para a cidade", realçou a ministra, que explicou que a zona onde vai ser implementado, junto à ribeira de Tourinhas, próximo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), "é muito bonita, mas precisa de algum cuidado e algum investimento".

O investimento previsto é de 3 milhões de euros em três anos.

Esta não é, assegurou a ministra, uma compensação, mas é algo que Vila Real precisa.

O presidente da Câmara de Vila Real, Alexandre Favaios, agradeceu a "boa notícia" e explicou que a área que vai ser intervencionada está debilitada, que ali vai ser feita a recuperação das espécies, colocados equipamentos para fruição da população e destacou que vai ser criado um laboratório vivo.

O município realçou que, devido aos valores ambientais em presença e ao seu estado de degradação, é necessário avançar com uma intervenção de reabilitação e promoção daquela área e a criação de um parque ecológico que possa servir de suporte a todas as ações de educação ambiental que possam ser desenvolvidas pela comunidade, particularmente pela comunidade escolar.