Ministra do Trabalho acusada de ceder a patrões

Hanna Balan - Unsplash

A associação acusa a ministra de ignorar as recomendações internacionais nesta matéria.



Ouvida esta manhã pela Antena1, a fundadora e dirigente da associação, Sara do Vale, diz que o cenário de restrições à amamentação representa um retrocesso que deve ser evitado a todo o custo.



Críticas da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto dirigidas à ministra do Trabalho.



Maria do Rosário Ramalho disse ontem, em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, que há mães que prolongam a dispensa de amamentação até os filhos entrarem na primária, só para terem direito à redução de horário.



Perante estas declarações, o líder do PS acusou a ministra de palavras desumanas e exigiu que a governante apresente números concretos, de casos de alegados abusos no exercício deste direito.