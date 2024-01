Ministra dos Assuntos Parlamentares "frontalmente contra" manifestação anti-islamização

Sobre "a ideia de uma manifestação contra a islamização, que é assim que está anunciada e a ser verdade que ela se vai realizar [segundo o] que está nas redes sociais, devo dizer sou frontalmente contra qualquer manifestação que incite ao ódio e à violência e, portanto, por maioria de razão sou contra essa manifestação", afirmou à agência Lusa a ministra, confrontada com a realização daquela ação.

"Qualquer manifestação que incite o ódio não merece o meu acordo", disse Ana Catarina Mendes.

Hoje foi tornada pública uma carta aberta promovida por várias associações de imigrantes e antirracistas, com cerca de 6.500 subscritores, para pedir a proibição de uma manifestação "Contra a Islamização da Europa", anunciada por grupos `online` de extrema-direita para Lisboa.

"Movimentos de extrema-direita estão a organizar uma ação criminosa contra os imigrantes de origem asiática, que elegeram como alvo, para o dia 03 de fevereiro, em Lisboa, na zona do Martim Moniz e Rua do Benformoso, precisamente por serem as `ruas com mais imigrantes do país, sobretudo de origem islâmica`, reivindicando o fim da `islamização da Europa`", escrevem os autores da carta aberta que, ao final da manhã de hoje tinha cerca de 6.500 subscritores, entre os quais 173 estruturas coletivas.

"É manifesto que, nos últimos tempos, a comunidade de imigrantes em Portugal, em especial provenientes do sul da Ásia: Bangladesh, Nepal, Índia e Paquistão, tem sido objeto de uma campanha de desinformação e ódio, em especial nas redes sociais", pode ler-se no documento.

"As ruas de Portugal são cada vez menos seguras para as pessoas imigrantes", resumem os promotores.

Na quarta-feira, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados salientou que qualquer manifestação que incite a xenofobia e o discurso de ódio racial deve ser proibida pelas autoridades, porque viola a legislação.

"Qualquer manifestação que incite ao ódio e à violência é uma manifestação que, obviamente, deve ser proibida", afirmou à Lusa Cristina Borges de Pinho.