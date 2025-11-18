Ministra garante que "não está previsto um encerramento" da neonatologia do Dona Estefânia

Ana Paula Martins diz que “não está previsto um encerramento”, mas sim uma “reorganização”.

Em declarações aos jornalistas em Beja, esta terça-feira, onde continua o périplo pelas Unidades Locais de Saúde (ULS), a ministra da Saúde comentou a notícia avançada peloque dá conta do encerramento do serviço de neonatologia do hospital Dona Estefânia.“Há um projeto para um trabalho em rede entre a Estefânia e a maternidade Alfredo da Costa”, adiantou a ministra, sublinhando que “está completamente negado por parte da ULS o encerramento destes polos”.Os profissionais de saúde do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, ainda não receberam a escala de trabalho para o mês de dezembro. Em declarações à Antena 1, Isabel Barbosa, delegada do sindicato dos enfermeiros portugueses e enfermeira no Hospital Dona Estefânia, confirmou a informação de que não há escalas afixadas para o mês de dezembro, ao contrário do que é habitual, a menos de 15 dias de um novo mês.A Ordem dos Médicos já pediu esclarecimentos à ULS São José.