Ministra garante que "não está previsto um encerramento" da neonatologia do Dona Estefânia
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, explica que o que está em causa é um projeto para a reorganização da neonatologia do Dona Estefânia e da Maternidade Alfredo da Costa num só polo.
Em declarações aos jornalistas em Beja, esta terça-feira, onde continua o périplo pelas Unidades Locais de Saúde (ULS), a ministra da Saúde comentou a notícia avançada pelo Correio da Manhã que dá conta do encerramento do serviço de neonatologia do hospital Dona Estefânia.Ana Paula Martins diz que “não está previsto um encerramento”, mas sim uma “reorganização”.
“O que está previsto é que, havendo duas neonatologias e pela falta de recursos humanos, há um projeto para a reorganização num polo” da neonatologia do Dona Estefânia e da Maternidade Alfredo da Costa. “Há um projeto para um trabalho em rede entre a Estefânia e a maternidade Alfredo da Costa”, adiantou a ministra, sublinhando que “está completamente negado por parte da ULS o encerramento destes polos”.
O Hospital Dona Estefânia nega o encerramento da unidade de cuidados intensivos neonatais, mas a ULS de São José revelou à RTP que está a estudar uma “reorganização dos serviços".
Os profissionais de saúde do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, ainda não receberam a escala de trabalho para o mês de dezembro. Em declarações à Antena 1, Isabel Barbosa, delegada do sindicato dos enfermeiros portugueses e enfermeira no Hospital Dona Estefânia, confirmou a informação de que não há escalas afixadas para o mês de dezembro, ao contrário do que é habitual, a menos de 15 dias de um novo mês.
A Ordem dos Médicos já pediu esclarecimentos à ULS São José.
