Ministra obriga por despacho obstetras do Barreiro a completar escalas no Garcia de Orta
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
Ana Paula Martins, detentora da pasta da Saúde, entende obrigar por despacho os obstetras do hospital do Barreiro a fazerem serviço no hospital Garcia de Orta completando as escalas nas urgências.
A medida, noticia o jornal Expresso, é posta em marcha assim que o Governo faça a concentração dos cuidados urgentes às grávidas, em Almada.
Uma autorização que apenas depende da assinatura da ministra.