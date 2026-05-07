Ministra reafirma que risco de transmissão por hantavírus é muito baixo em Portugal

"Estamos a receber informação hora a hora, mas neste momento a Direção-Geral da Saúde (DGS) avalia o risco para residentes em Portugal como muito baixo, não se esperando qualquer transmissão generalizada", afirmou Ana Paula Martins, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.



Segundo a ministra, Portugal está a acompanhar a situação do surto do navio de cruzeiro, que já provocou três mortes, através da DGS, que é a autoridade de saúde nacional, mas também das autoridades internacionais sanitárias.



A governante recordou que a Organização Mundial da Saúde e o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) referem que o risco para a população em geral de "disseminação do surto do navio cruzeiro Hondius é muito baixo".



"Todas as autoridades de saúde estão em contacto e isso é permanente", assegurou a ministra.