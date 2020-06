Ministro alerta que país precisa de mais médicos e estranha contestação do Conselho de Escolas Médicas

O país precisa de mais médicos. É desta forma que o ministro da Ciência e do Ensino Superior justifica o aumento de 15% no número de vagas nos cursos de medicina. Manuel Heitor diz que o grupo de trabalho que analisa esta questão desde novembro do ano passado considerou fazer sentido aumentar as vagas, o ministro recorda a experiencia deste período de pandemia e reitera que Portugal precisa de mais médicos.