Ministro anuncia "maior vinculação" de professores dos últimos 18 anos

Este ano, segundo João Costa, "graças à recém criada vinculação dinâmica". Assim sendo, "vinculam pela norma travão cerca de 2.400 professores e através da vinculação dinâmica cerca de 5.600 professores".Nas palavras do ministro, esta medida permite a "saída da precariedade" dos docentes e o "reposicionamento em termos salariais", com aumentos em "função do tempo de serviço", que podem ascender a cerca de 378 euros brutos por mês."Estamos, assim,e um passo essencial para a atratividade da carreira para os mais jovens", afirmou João Costa."Esta é a maior vinculação que temos dos últimos 18 anos", frisou ainda. "Apenas este ano, vinculam mais 50 por cento dos professores do que o somatório dos últimos sete anos".

No total, desde 2015 foram mais de 22.500 professores "que saíram da precariedade".

Alguns professores "optaram por não concorrer"



Questionado sobre o facto de o número de vinculações discutido nas negociações com os sindicatos ser inicialmente superior a 10.500, o ministro explicou que alguns professores optaram por não concorrer.



“Quando nós abrimos vagas para 10.500 e criámos a possibilidade de vinculação para cerca de 10.500 professores, alguns optaram por não concorrer à vinculação dinâmica. Acharam que as condições não seriam as ideais”, declarou aos jornalistas.



“Mas o que é importante é que este processo de vinculação é dinâmico, ou seja, a partir deste ano sempre que um professor reúna os requisitos, isto é, que acumule o equivalente a três anos de tempo de serviço, poderá, se assim o desejar, vincular”.



João Costa considera que “há opções individuais que são naturais”. “Aliás, há alguns professores que têm muitos anos de contratação também por opção de nunca concorrerem fora de uma determinada zona e, obviamente, nós respeitamos”, disse.



O governante acrescentou que “face àquilo que alguns prediziam, com cenários um bocadinho pessimistas, temos oito mil professores praticamente que saem da precariedade”.