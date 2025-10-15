Ministro anuncia obras de requalificação em 237 escolas degradadas

"Vamos lançar muito em breve um concurso para 237 escolas", revelou hoje o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas à margem da 4.ª edição da Conferência Teaming Club, que reúne os Centros de Excelência do programa "Teaming for Excellence" da União Europeia.

O custo destas obras está orçado em 850 milhões de euros, sendo que 40% das escolas estão situadas na região de Lisboa, "uma região com um deficit muito grande de recursos humanos e de infraestruturas", explicou hoje o ministro.

Segundo Fernando Alexandre, em alguns casos, as obras vão obrigar "ao fecho de escolas", o que já tem acontecido um pouco por todo o país, mas também á transferência de alunos para monoblocos.

Há escolas sem qualquer intervenção "há 40 ou 50 anos" e, por isso, há casos em que ter aulas em monoblocos é melhor do que estar na sala de aula: "Será sempre uma situação transitória, mas muitas vezes os monoblocos têm melhores condições do que as salas de aulas onde os alunos estavam".

Este novo concurso faz parte de um plano de investimento "de mil milhões de euros a realizar até ao final da década", acrescentou o ministro, explicando que a ideia é ter "todos os anos, dezenas de escolas a serem recuperadas".