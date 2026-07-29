Ministro da Administração Interna dá conferência de imprensa esta tarde

O ministro da Administração Interna vai quebrar o silência sobre a polémica que o envolve.





Esta tarde, o primeiro-ministro e o secretário-geral do PS também vão reunir-se em São Bento sobre as polémicas em torno de Luís Neves. O encontro está marcado para as 17h00, antes da conferência de imprensa de Luís Neves.





Esta reunião, que decorrerá na residência oficial do primeiro-ministro, foi pedida por José Luís Carneiro, que disse, na terça-feira, querer ouvir de Luís Montenegro "esclarecimentos sobre todos os factos" a envolver o ministro da Administração Interna.



"Em função desses esclarecimentos, tomarei uma decisão de transmitir ao primeiro-ministro aquela que é a posição do PS", disse ainda.





No centro da polémica está uma empresa contratada para remodelar uma casa de Luís Neves em Odemira, que tinha sido anteriormente responsável por obras na Polícia Judiciária quando Luís Neves era diretor nacional.



Para além disso, a 17 de julho, a PJ anunciou que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa em causa.





O primeiro-ministro disse que mantém a confiança em Luís Neves e deixou elogios ao seu trabalho. “Estou muito tranquilo e muito confiante no trabalho do ministro da Administração Interna”, disse Luís Montenegro na terça-feira.